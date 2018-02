UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、国債計画やＦＯＭＣ声明受け

(レートを更新し、情報を追加します。) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*07.50 2.9405% ) 前営業日終値 95*15.50 2.9800% 10年債(指標銘柄 17時05分 96*01.50 2.7125% ) 前営業日終値 95*30.00 2.7250% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*10.00 2.5223% 前営業日終値 99*12.25 2.5070% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.75 2.1486% 前営業日終値 99*24.25 2.1240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 147*26.00 147*12.00 Tノート先物3月限 121*18.50 121*20.50 米金融・債券市場は利回り曲線が約10年ぶりの水準までフラット化が進んだ。 政府が10年債と30年債の月例入札規模を拡大する方針を明らかにしたことで、償 還期間が長めの国債利回りが上昇したが、長期債よりも2・3年債のほうが増えると分か り、利回りはほどなく上げ渋った。 連邦公開市場委員会(FOMC)声明を受け、インフレ加速予想に基づき今年3回以 上利上げを行うとの見方が優勢となっていることも、利回り曲線フラット化の背景だ。 ウエスタン・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジャーは、利回り曲線 は時折スティープ化するものの、より長期では一段とフラット化する余地が存在すると指 摘する。 月末に当たり、より長めの国債に買いが入ったことも、フラット化の要因だ。S&P 総合500種が月間の上げでは2016年3月以来の大きさを記録したことを受け 、投資家が資金を株式から債券に再び振り向けた。 トレードウェブによると、5年債と30年債の利回り差は一時41ベ ーシスポイント(bp)付近と、2007年8月以来の水準まで縮小した。終盤の取引で は42bp。 10年債利回りはほぼ変わらずの2.726%。一時、4年ぶり高水準 付近の2.754%をつけた。 5年債利回りが2.553%と2010年4月以来の高水準、2年債利回 りも2.165%で2008年9月以来の水準に上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -12.75 2.25 (い)