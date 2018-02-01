2日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0850 １月のマネタリーベース（日銀） 0855 衆議院予算委員会 1500 財政資金対民間収支（１月中実績・２月中見込み） 1530 １０─１２月のＧＰＩＦ運用実績 決算：ソニー、ホンダ、伊藤忠 市場変更 ビーロット が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２日（金） 00:30 豪：ＰＰＩ（連邦統計局） Q4 09:30 英：建設業ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Dec 13:30 米：雇用統計（労働省） Jan 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Dec 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Dec ◇イベント 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａに参加 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ