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#東京外為市場ニュース
February 1, 2018 / 6:18 AM / a day ago更新

2日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月２日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0820　閣議、閣議後会見
0850　１月のマネタリーベース（日銀）
0855　衆議院予算委員会
1500　財政資金対民間収支（１月中実績・２月中見込み）
1530　１０─１２月のＧＰＩＦ運用実績
    決算：ソニー、ホンダ、伊藤忠
    市場変更　ビーロット        が東証１部に　マザーズから
　
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２月２日（金）
00:30    豪：ＰＰＩ（連邦統計局） Q4             
09:30    英：建設業ＰＭＩ Jan             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Dec            
13:30    米：雇用統計（労働省） Jan             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan             
15:00    米：製造業新規受注（商務省） Dec             
15:00    米：耐久財受注改定値（商務省） Dec            
◇イベント
18:30　カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａに参加
20:30　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
        
◇決算予定    
メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ

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