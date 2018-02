UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝下落、ＦＯＭＣ受けたドル買いで

(内容を追加しました) [1日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落した。米連邦準備理事会(FRB) が今年はインフレ率が上向くとの見通しを示し、ドルが上昇したことが背景。 FRBは31日まで開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利の据え置 きを決定した。ただ、雇用や家計消費、設備投資が底堅く増加していることから、米経済 は緩やかに拡大し、今年の労働市場も力強いとの見通しを示した。 韓国ウォンの下げが目立ち、約0.6%下落した。1月のインフレ率は、 約1年半ぶりの低水準となり、中銀目標(2%)を一段と下回った。一方、1月の輸出は 15カ月連続で増加した。 インドルピーは、一時0.2%下げたが、その後はほぼ横ばい。この日は政 府予算案の発表が行われている。 タイバーツは朝方小幅下落したが、その後は横ばい。 タイ中央銀行はこの日、個人投資家の海外証券への投資を容易にするための規制緩和 を発表した。 インドネシアルピアは小幅下落。1月のインフレ率は2016年12月以来の 低水準となった。 マレーシア市場は祝日で休場。 フィリピンペソは0.5%下落し、3カ月ぶり安値となった。 中銀のエスペニリャ総裁はこの日、同国経済の健全なファンダメンタルズ(基礎的条 件)がサポート要因になるとして、ペソ暴落の可能性を退けた。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.280 109.17 -0.10 Sing dlr 1.312 1.3117 -0.02 Taiwan dlr 29.155 29.150 -0.02 Korean won 1072.200 1067.9 -0.40 Baht 31.340 31.31 -0.10 Peso 51.530 51.295 -0.46 Rupiah 13405.000 13387 -0.13 Rupee 63.590 63.58 -0.02 Yuan 6.292 6.2865 -0.09 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.280 112.67 +3.10 Sing dlr 1.312 1.3373 +1.93 Taiwan dlr 29.155 29.848 +2.38 Korean won 1072.200 1070.50 -0.16 Baht 31.340 32.58 +3.96 Peso 51.530 49.93 -3.10 Rupiah 13405.000 13565 +1.19 Rupee 63.590 63.87 +0.44 Yuan 6.292 6.5069 +3.42 (覧ください)