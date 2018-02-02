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#東京外為市場ニュース
February 2, 2018 / 3:50 AM / a day ago

イベントダイアリー

3 分で読む

    ［東京　２日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
   

    Friday, 02 February, 2018
    ●海外分●
◇イベント
1830　    カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａに参加
2030　    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
        
◇決算予定
メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ
    
    Saturday, 03 February, 2018
    ●海外分●
イエレン米ＦＲＢ議長任期終了
    Sunday, 04 February, 2018
    ●海外分●
パウエル米ＦＲＢ理事が新議長就任
    Monday, 05 February, 2018
    ●海外分●
◇休場
メキシコ
    Tuesday, 06 February, 2018
1030    １０年物価連動国債の入札発行 
1245    １０年物価連動国債の入札結果 
1515    １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 
    ●海外分●
◇イベント
330    豪中銀理事会（金利発表）              
1350　    ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演が米経済と金融政策について講演
1800    米財務省３年債入札
◇決算予定
ＧＭ
◇休場
ニュージーランド
    Wednesday, 07 February, 2018
1020    国庫短期証券の入札発行 
1030    ５年利付国債（２月債）の発行予定額等 
1235    国庫短期証券の入札結果 
    ●海外分●
◇イベント
1100　    カプラン米ダラス地区連銀総裁がビジネスフォーラムで講演（フランクフルト）
1330　    ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
   　　　　 "Banking Culture Still Room for Improvement?"
1615    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演
1800    米財務省１０年債入札
1700    ブラジル中銀金利発表
2220　    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演
ＥＣＢ理事会（金利決定なし）
インド中銀金利発表

    Thursday, 08 February, 2018
0850    対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中指定報告機関ベース） 
0850    １月貸出・預金動向（日銀） 
0850    対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 
1020    国庫短期証券の入札発行 
1020    国庫短期証券の発行予定額等 
1030    ３０年利付国債の入札発行 
1235    国庫短期証券の入札結果 
1245    ３０年利付国債の入札結果 
1515    ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 
    ●海外分●
◇イベント
0915　    カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演
        "Monetary Policy Issues in an European Context" 
1200　    英中銀金融政策委員会（金利発表）            、インフレ報告
1200　    英金融政策委員会の議事要旨            
1300　    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
        "The Economy Output and Impact for Colleges and Universities" 
1400　    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席
1600    米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
1800    米財務省３０年債入札
1900    メキシコ中銀金利発表
フィリピン中銀金利発表 
ニュージーランド中銀金利発表 
    Friday, 09 February, 2018
0850    １月マネーストック（日銀） 
1020    国庫短期証券の発行予定額等 
1030    流動性供給入札の発行予定額等 
1330    12月第3次産業活動指数
    ●海外分●
◇イベント
0200　    ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演
0030　    豪中銀四半期金融政策報告
1030　    ロシア中銀金利発表
    Monday, 12 February, 2018
    ●海外分●
◇休場
ブラジル（カーニバル）
    Tuesday, 13 February, 2018
1530    経団連　新旧会長会見
    ●海外分●
◇イベント
1300　    メスター米クリーブランド地区連銀総裁が景気見通しについて講演
    Wednesday, 14 February, 2018
    ●海外分●
◇イベント
0705    タイ中銀金利発表
0830    スウェーデン中銀金利発表
◇休場
ベトナム（旧正月）
    Thursday, 15 February, 2018
    ●海外分●
◇イベント
インドネシア中銀金利発表
1600    米財務省変動金利２年債入札条件
1600    米財務省２年・５年・７年債入札条件
1800    米財務省インフレ指数連動３０年債入札
◇休場
中国、韓国、ベトナム（以上、旧正月）
    
    Friday, 16 February, 2018
    ●海外分●
◇休場
中国、香港、韓国、ベトナム（以上、旧正月）
    
    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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