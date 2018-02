[東京 2日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 02 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 1830 カプラン米ダラス地区連銀総裁がQ&Aに参加 2030 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ Saturday, 03 February, 2018 ●海外分● イエレン米FRB議長任期終了 Sunday, 04 February, 2018 ●海外分● パウエル米FRB理事が新議長就任 Monday, 05 February, 2018 ●海外分● ◇休場 メキシコ Tuesday, 06 February, 2018 1030 10年物価連動国債の入札発行 1245 10年物価連動国債の入札結果 1515 10年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 330 豪中銀理事会(金利発表) 1350 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演が米経済と金融政策について講演 1800 米財務省3年債入札 ◇決算予定 GM ◇休場 ニュージーランド Wednesday, 07 February, 2018 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 5年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 1100 カプラン米ダラス地区連銀総裁がビジネスフォーラムで講演(フランクフルト) 1330 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加 "Banking Culture Still Room for Improvement?" 1615 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 1800 米財務省10年債入札 1700 ブラジル中銀金利発表 2220 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演 ECB理事会(金利決定なし) インド中銀金利発表 Thursday, 08 February, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(1月中指定報告機関ベース) 0850 1月貸出・預金動向(日銀) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 30年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 30年利付国債の入札結果 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 0915 カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演 "Monetary Policy Issues in an European Context" 1200 英中銀金融政策委員会(金利発表) 、インフレ報告 1200 英金融政策委員会の議事要旨 1300 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 "The Economy Output and Impact for Colleges and Universities" 1400 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席 1600 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1800 米財務省30年債入札 1900 メキシコ中銀金利発表 フィリピン中銀金利発表 ニュージーランド中銀金利発表 Friday, 09 February, 2018 0850 1月マネーストック(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 12月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 0200 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演 0030 豪中銀四半期金融政策報告 1030 ロシア中銀金利発表 Monday, 12 February, 2018 ●海外分● ◇休場 ブラジル(カーニバル) Tuesday, 13 February, 2018 1530 経団連 新旧会長会見 ●海外分● ◇イベント 1300 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 Wednesday, 14 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 0705 タイ中銀金利発表 0830 スウェーデン中銀金利発表 ◇休場 ベトナム(旧正月) Thursday, 15 February, 2018 ●海外分● ◇イベント インドネシア中銀金利発表 1600 米財務省変動金利2年債入札条件 1600 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1800 米財務省インフレ指数連動30年債入札 ◇休場 中国、韓国、ベトナム(以上、旧正月) Friday, 16 February, 2018 ●海外分● ◇休場 中国、香港、韓国、ベトナム(以上、旧正月) *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here