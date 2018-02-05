FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
平昌五輪
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
#東京外為市場ニュース
February 5, 2018 / 5:50 AM / 7 hours ago更新

6日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月６日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　ペンス米副大統領来日
    
0820　閣議、閣議後会見
0900　衆議院予算委員会
1030　１０年物価連動国債の入札発行
1245　１０年物価連動国債の入札結果
1515　１０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：トヨタ、ＪＴ、三菱重
　　
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２月６日（火）
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Dec             
00:30    豪：小売売上高（連邦統計局） Dec            
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Dec            
13:30    米：貿易収支（商務省） Dec             
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
15:00    米：求人労働移動調査（労働省） Dec             
◇イベント
3:30    豪中銀理事会（金利発表）              
13:50　ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演が米経済と金融政策について講演
18:00    米財務省３年債入札
ペンス米副大統領が来日（８日まで）
◇決算予定     
ＧＭ、ウォルト･ディズニー
◇休場
ニュージーランド

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.