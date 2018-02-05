6日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ペンス米副大統領来日 0820 閣議、閣議後会見 0900 衆議院予算委員会 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1515 １０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 決算：トヨタ、ＪＴ、三菱重 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月６日（火） 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Dec 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Dec 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Dec ◇イベント 3:30 豪中銀理事会（金利発表） 13:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演が米経済と金融政策について講演 18:00 米財務省３年債入札 ペンス米副大統領が来日（８日まで） ◇決算予定 ＧＭ、ウォルト･ディズニー ◇休場 ニュージーランド