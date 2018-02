UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、米雇用統計背景にドル上昇

(内容を更新しました) [5日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が下落。米労働省が前週2日発表した1月の雇用統計は好調な内容と なり、賃金は前年比で2009年6月以来の大幅な伸びに。これを受 けて米ドルが上昇した。 主要6通貨に対するドル指数は89.127と横ばい。2 日は0.6%上昇していた。指数は1月後半、金利差縮小観測などか ら88.438と3年ぶりの低水準を付けていた。 シンガポール銀行の外為ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「 インフレによるサプライズの前向きな面を継続的に認識し始めるとす れば、アジア通貨にとっては大きな打撃になるだろう」との見方を提 示。「もし米雇用統計で判明した賃金上昇圧力が、理由が何であるに せよ一過性のもので、上昇圧力がもっと段階的なものとなりインフレ が徐々に加速するなら、アジア通貨にとってはもっと明るい材料にな るだろう」と述べた。 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は2日、連邦準 備理事会(FRB)が今年3回、もしくは4回の利上げを実施する可 能性はいずれも「妥当」と語った。 アジア通貨市場ではタイバーツの下げが目立ち、約0. 41%下落。台湾ドルは0.16%安、マレーシアリンギM YR=MYは0.22%安となった。 半面、シンガポールドルは約0.17%上昇した。 インドルピーは約0.02%高。中銀は7日に政策金利 を発表する予定。 ウォンは0.92%安。一時、昨年12月半ば以来の 安値を付けた。Siong氏は「ウォンは継続的下落を示しているという よりも、調整の意味が強いようにみえる」と述べた。 インドネシアルピアは下落。同国統計局がこの日発表し た2017年第4・四半期の国内総生産(GDP)は前年同期比5. 19%増加と4年ぶりの高水準となったが、ルピアは0.35%下落 した。 0544GMT(日本時間午後2時44分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシ ンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on day at 0544 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.970 110.1 +0.12 Sing dlr 1.317 1.3193 +0.17 Taiwan dlr 29.283 29.235 -0.16 Korean won 1089.700 1079.7 -0.92 Baht 31.490 31.36 -0.41 Peso 51.480 51.45 -0.06 Rupiah 13495.000 13448 -0.35 Rupee 64.040 64.06 +0.02 Ringgit 3.894 3.885 -0.22 Yuan 6.296 6.2990 +0.05 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.970 112.67 +2.46 Sing dlr 1.317 1.3373 +1.53 Taiwan dlr 29.283 29.848 +1.93 Korean won 1089.700 1070.50 -1.76 Baht 31.490 32.58 +3.46 Peso 51.480 49.93 -3.01 Rupiah 13495.000 13565 +0.52 Rupee 64.040 63.87 -0.27 Ringgit 3.894 4.0440 +3.87 Yuan 6.296 6.5069 +3.35 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most currencies weaken after U.S. jobs data bolster s dollar ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^> (ツ」メニューからご覧ください)