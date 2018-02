UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回り急落、株価急落受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 95*01.00 3.0035% ) 前営業日終値 93*10.00 3.0950% 10年債(指標銘柄 17時05分 96*02.50 2.7093% ) 前営業日終値 94*28.50 2.8520% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.75 2.4436% 前営業日終値 98*30.75 2.5980% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.50 2.0403% 前営業日終値 99*22.50 2.1530% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 145*22.00 144*25.00 Tノート先物3月限 121*08.50 120*23.50 米金融・債券市場では、オーバーナイトの取引で10年債利回りが約4年ぶりの高水 準を付けたものの、米株価急落を受け国債に対する需要が増大し、利回りは急落した。 前週2日発表の1月の米雇用統計で非農業部門の就業者数が前月比20万人増と、市 場予想の18万人増を上回ったほか、賃金が前年比で2009年6月以来の大幅な伸びと なったことを受け、オーバーナイトの取引で10年債利回りは2.885% と、2014年1月以来の水準に上昇。ただ米株式市場で売りが加速するのに伴い、2. 2.707%まで低下した。ニューヨーク時間終盤の取引では2.766%となっている 。 インフレ関連の指標が改善する中、米連邦準備理事会(FRB)は一段と積極的な利 上げを進めるのではないかと警戒され、国債利回りは過去1週間にわたり上昇してきた。 高利回りで経済成長が抑制されるとの見方から、国債利回り上昇は株価の重しとなっ ていたが、この日は株価下落が加速。これに伴い、低リスク資産とみなされる国債に対す る需要が急増。DRWトレーディング(シカゴ)のルー・ブライエン氏は、「午後に入っ て(株式)の売りが加速するまで、何も警報は鳴らなかった」としている。 多くの市場関係者は国債の売りに抵抗することに消極的だったことから、10年債利 回りは前週初めの2.654%から上昇。ナットウエスト・マーケッツ(コネチカット州 )の金利ストラテジスト、ブレイク・グウイン氏は「過度な売りが出ていると認識しても 、減速の兆しが見えるまで売りを止めようとする買い手は現れなかった」としている。 財務省はFRBの債券買い入れ縮小を埋め合わせるため、今年は国債入札規模を拡大 する見通し。財務省は今週は6日に260億ドルの3年債、7日に240億ドルの10年 債、8日に160億ドルの30年債入札を実施。国債入札を巡り市場は神経質になってい る。 米供給管理協会(ISM)がこの日に発表した1月の非製造業総合指数(NMI)は 59.9と、前月の56.0から3.9ポイント上昇し、12年半ぶりの高水準をつけた 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 1.50 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (-3.25) (い)