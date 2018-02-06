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#東京外為市場ニュース
February 6, 2018 / 5:36 AM / 11 hours ago更新

7日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　ペンス米副大統領と安倍首相が会談
    
0850　１月末外貨準備高（財務省）
0900　１２月毎月勤労統計（厚生労働省）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　５年利付国債（２月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1400　１２月景気動向指数速報（内閣府）
1400　１２月消費活動指数（日銀）
    
    決算：ソフトバンク、マツダ
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２月７日（水）
中国：外貨準備（中国人民銀行） Jan            
07:00    独：鉱工業生産（経済技術省） Dec           
07:45    仏：貿易収支（税関） Dec             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
20:00    米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Dec             
◇イベント
インド：中銀金利発表              
11:00　カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加（フランクフルト）
13:30　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
   　　　　 "Banking Culture: Still Room for Improvement?"
16:15    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演
17:00    ブラジル：中銀金利発表              
18:00    米財務省１０年債入札
20:00    ＮＺ：中銀金利発表              
22:20　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演
ＥＣＢ理事会（金利決定なし）
◇決算予定    
リオ・ティント、豪コモンウェルス銀行、テスラ

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