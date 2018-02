UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝大幅下落　中国株は2.1％安、香港株4.9％安

(内容を追加しました) [上海/香港 6日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,412.54 - 74.949 - 2.15 3,418.01 C> 72 8 00 前営業日終値 3,487.49 70 CSI300指数< 4,179.34 - 94.800 - 2.22 4,182.32 .CSI300> 6 6 前営業日終値 4,274.14 6 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 30,651.3 - 1593.9 - 4.94 31,028.68 > 1 1 前営業日終値 32,245.2 2 ハンセン中国株指 12,657.7 - 822.11 - 6.10 12,880.15 数 2 前営業日終値 13,479.8 3 中国・香港株式市場は大幅下落して前場を終えた。インフレ 圧力の上昇により、主要中銀が予想より速いペースで利上げを迫 られるとの懸念から、世界的に株式相場が下落した。 中国市場は大幅反落。 上海総合指数 前場終値は74.9498ポイント(2 .15%)安の3412.5472。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は94.800ポイン ト(2.22%)安の4179.346。 新興企業向け市場創業板(チャイネクスト)は約 3年ぶり安値を付けた。 中泰国際証券(香港)のストラテジスト、Albert Xu氏による と投資家は自己満足に陥り過ぎており、世界の株式相場における 調整はずっと前に始まっていたと指摘。「急激な調整が入るのは 自然の成り行きだ」と述べた。 他のアジア市場に比べて下げは限られており、政府の厳しい 資本規制が一因とみられる。ただ、前週に1年ぶりの大幅安とな った小型株は優良株を引き続きアンダーパフォーム。追い証の危 険性が高まっている。 国金証券の推定によると、1月末時点で608社の上場企業 を対象に1066件の追加証拠金請求が発生したという。株価が 一段安となれば、この件数はさらに増えるとみられる。 香港株式市場は大幅続落。 ハンセン指数 前場終値は1593.91ポイント(4 .94%)安の3万0651.31。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は82 2.11ポイント(6.10%)安の1万2657.72。 ハンセン指数は、1日の下落率で2015年8月以来の大き さとなる見込み。香港ドルは米ドルにペッグされており、米金利 との相関性が強い。 中国の投資家は2日連続で香港株に対し安値拾いのまとまっ た買いを入れ、朝方に40億元(6億3570万米ドル)の資金 が流入したが、相場は下支えされていない。 投資家の不安心理を示すHSIボラティリティー指数 は今年上昇しており、2016年6月以来の高水準となった。 幅広い銘柄に売りが見られ、中国工商銀行、中国銀 行、中国人寿保険、平安保険が6% 超下落した。 ただ、買いの好機と見る向きもある。 前海開源基金のマネジングディレクター、Yang Delong氏は「 香港株式市場のバリュエーションは引き続き、相対的に割安だ。 短期的調整を経て、底値で買いを入れたいファンドからの資金流 入を引きつけるだろう」と予想。「香港市場の下値は米市場より 小さく、調整後はモメンタムを取り戻す可能性が高い」と述べた 。 上海総合指数概要 here.SSEC&st=RIC#/Overview CSI300指数概要 here.CSI300&st=RIC#/Overview 香港ハンセン指数概要 here.HSI&st=RIC#/Overview ハンセン中国株指数 here.HSCE&st=RIC#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here Hong Kong, China stocks succumb to global market rout [n L4N1PW2E2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)