8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース） 0850 １月貸出・預金動向（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 鈴木日銀審議委員講演（和歌山市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 鈴木日銀審議委員会見（和歌山市） 1400 １月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：日産自、スバル ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月８日（木） 中国：貿易統計 Jan 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 09:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演 "Monetary Policy Issues in an European Context" 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 、インフレ報告 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 "The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 ◇決算予定 ツイッター、フィリップ・モリス、エヌビディア