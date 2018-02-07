FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
平昌五輪
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
#東京外為市場ニュース
February 7, 2018 / 5:33 AM / a day ago更新

8日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１２月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース）
0850　１月貸出・預金動向（日銀）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　３０年利付国債の入札発行
1030　鈴木日銀審議委員講演（和歌山市）
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　３０年利付国債の入札結果
1400　鈴木日銀審議委員会見（和歌山市）
1400　１月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1515　３０年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：日産自、スバル
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２月８日（木）
中国：貿易統計 Jan            
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Dec             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
◇イベント
09:15　カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演
    "Monetary Policy Issues in an European Context" 
12:00　英中銀金融政策委員会（金利発表）            、インフレ報告
12:00　英金融政策委員会の議事要旨            
13:00　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
    "The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 
14:00　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席
16:00    米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
18:00    米財務省３０年債入札
19:00    メキシコ：中銀金利発表              
フィリピン：中銀金利発表 
◇決算予定 
ツイッター、フィリップ・モリス、エヌビディア

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.