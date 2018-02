UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝反発、韓国ウォンが上げ主導

(内容を追加しました) [7日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、アジア各国の株式市場の回復を背景 に、対ドルで反発した。 韓国ウォンの上げが目立ち、0.6%高。一時1.1%上昇した。 韓国中銀の5日発表によると、1月末時点の韓国外貨準備は3957億5000万ド ルと、3カ月連続で増加した。 台湾ドルも上げが目立ち、約0.5%高。この日貿易統計が発表される。 タイバーツは約0.1%高。マレーシアリンギは0.2%高。マレー シアもこの日、貿易統計を発表する。 インドネシアルピアも堅調。 フィリピンペソは0.5%高。国内株価は一時1.8%高を付けた。 シンガポールドルは0.1%高。この日外貨準備が発表される。 中銀の金融政策決定を控え、インドルピーは0.1%高。ロイター調査によ ると、政策金利の据え置きが予想されている。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0525 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.160 109.55 +0.36 Sing dlr 1.318 1.3187 +0.09 Taiwan dlr 29.232 29.386 +0.53 Korean won 1084.700 1091.5 +0.63 Baht 31.470 31.499 +0.09 Peso 51.195 51.46 +0.52 Rupiah 13543.000 13550 +0.05 Rupee 64.165 64.24 +0.12 Ringgit 3.905 3.9135 +0.22 Yuan 6.255 6.2810 +0.42 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.160 112.67 +3.22 Sing dlr 1.318 1.3373 +1.50 Taiwan dlr 29.232 29.848 +2.11 Korean won 1084.700 1070.50 -1.31 Baht 31.470 32.58 +3.53 Peso 51.195 49.93 -2.47 Rupiah 13543.000 13565 +0.16 Rupee 64.165 63.87 -0.46 Ringgit 3.905 4.0440 +3.56 Yuan 6.255 6.5069 +4.03 (覧ください)