UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、さえない入札や予算方針巡る与野党合意で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 93*02.00 3.1089% ) 前営業日終値 94*09.00 3.0430% 10年債(指標銘柄 17時05分 95*01.50 2.8340% ) 前営業日終値 95*19.50 2.7660% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*05.00 2.5565% 前営業日終値 99*12.25 2.5080% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.25 2.1256% 前営業日終値 99*26.25 2.0930% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 144*20.00 146*01.00 限 Tノート先物3月 121*00.00 121*15.50 限 米金融・債券市場では、国債価格が下落。10年債入札の引き合いがさえなかったこ とに加え、米上院の共和、民主両党が予算方針で合意したことなどが相場に影響した。 240億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが2.811%と2014年1月以 来約4年ぶりの高水準。応札倍率は2.34倍で、昨年9月以来の低水準を記録した。「 入札は全般的にやや軟調だった」(キャンター・フィッツジェラルドのジャスティン・レ デラー氏)という。翌8日には30年債160億ドルの入札が行われる。 こうしたなか、上院の共和、民主両党は2カ年にわたる3000億ドル規模の予算方 針で合意した。国防費や一部政府支出の上限引き上げなどが盛り込まれる。ホワイトハウ スは、合意に伴い債務上限が2019年3月にかけて引き上げられると発表した。 指標10年債は17/32安、利回りは2.830%と前日の2.76 6%から上昇した。 シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジングディレクター、トム・ディ ガロマ氏は「投資家は依然、経済が極めて好調に推移していると信じており、国債相場の トレンドは弱含むと考える」と述べた。来週は消費者物価指数(CPI)や小売売上高な どの指標が発表される。 金融当局者の発言では、カプラン米ダラス地区連銀総裁が、米国での賃金上昇は必ず しもインフレ加速につながらないとの見方を表明。 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁は、 緩慢な物価上昇ペースを踏まえ、少なくとも2018年半ばまで利上げを実施する必要は ないとの見解を示した。 FRBの債券買い入れ縮小に伴い、財務省が今年、国債発行を大幅に増やすと見込ま れることも国債への不安要素となっている。前出のレデラー氏は「FRBの動きや供給増 に伴い利回りの上昇はあり得る」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (-1.50) (い)