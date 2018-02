UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝大半が下落、リスク回避の動きで

(内容を追加しました。) [8日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半がドルに対し て下落した。アジア各国の株式市場が引き続き振れの激しい展開となる なかリスク回避の動きが広がり、市場参加者は持ち高の調整に動いてい る。 タイバーツは約0.7%下落し、下げが目立った。 韓国ウォンは0.2%、台湾ドルは0.3%、 それぞれ下落。前日に発表された1月の台湾輸出は、市場予想を下回っ た。 マレーシアリンギは0.4%下落。前日に発表されたマレー シアの12月輸出は、2カ月連続で伸びが鈍化した。コモディティ価格 の下げと輸出量の減少が影響した。 シンガポールドルも0.1%安。一方、インドルピーINR=I Nは約0.1%上昇した。 フィリピンペソは0.5%安。国内の株価指数は 一時0.8%下げた。フィリピン中銀は、3年超ぶりとなる利上げに近 づいているもよう。ただ、ロイター調査によると、8日の会合で中銀が 利上げに踏み切る可能性は低いと予想されている。 DBSグループはリポートで、金融引き締めはペソ建て資産への信 頼感を高め、長期的なインフレ懸念を低下させると説明した。 0518GMT(日本時間午後2時18分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0518 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.620 109.31 -0.28 Sing dlr 1.327 1.3251 -0.14 Taiwan dlr 29.362 29.270 -0.31 Korean won 1088.400 1086.6 -0.17 Baht 31.760 31.53 -0.72 Peso 51.400 51.12 -0.54 Rupiah 13610.000 13552 -0.43 Rupee 64.230 64.28 +0.07 Ringgit 3.921 3.907 -0.36 Yuan 6.329 6.2830 -0.73 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.620 112.67 +2.78 Sing dlr 1.327 1.3373 +0.78 Taiwan dlr 29.362 29.848 +1.66 Korean won 1088.400 1070.50 -1.64 Baht 31.760 32.58 +2.58 Peso 51.400 49.93 -2.86 Rupiah 13610.000 13565 -0.33 Rupee 64.230 63.87 -0.56 Ringgit 3.921 4.0440 +3.14 Yuan 6.329 6.5069 +2.81 (」メニューからご覧ください)