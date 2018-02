UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝フィリピンペソ中心に下落、株安が背景

(内容を更新しました) [9日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が対 米ドルで下落。地域の株式相場が下落し、世界的にリスク資産からの逃避 がみられる。 前日の米国市場では債券利回りが急上昇し、利上げの加速に対する懸 念が広がったのを受け、株価が大幅下落した。 OANDAのアジア太平洋地域トレーディング部門責任者、スティー ブン・イネス氏はリポートで「問題は(米ベンチマーク債利回りの)3% という水準にあるのではなく利回りの上昇ペースであり、各市場を混乱さ せている」と指摘。「急速な動きは市場を驚かせており、大半のアセット クラスでパニックじみたリプライシング(価格改定)が起きるだろう」と 述べた。 米10年債利回りは8日に2.884%と4年ぶり高水 準に迫った。 MSCIアジア太平洋株指数(日本を除く)は2. 3%安と2カ月ぶり安値。 通貨市場ではウォンが0.3%安。韓国の総合株価指数<. KS11>は2017年9月以来の安値を付けた。 マレーシアリンギは0.3%安。12月の鉱工業生産指数M YIP=ECIは前年比2.9%上昇と、伸びはロイターのまとめた市場予想の 4.0%を下回った。 シンガポールドルは0.1%安。同国株は最大2.2%下落 した。 インドルピーは0.2%安と、2週間連続での下落。 反面、タイバーツは0.1%高と底堅い。この後に外貨準備 のデータを発表する予定。 フィリピンペソは0.6%安と最も下げが大きかった。株 式指数は一時2.6%下落した。ペソの1日の下げは16年6月以 来の大きさ。この日発表された12月の貿易統計は、赤字額が40億20 00万ドルと11月の38億4000万ドルから増加し、過去最大となっ た。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0515 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.890 108.74 -0.14 Sing dlr 1.332 1.3310 -0.10 Taiwan dlr 29.401 29.390 -0.04 Korean won 1091.100 1087.9 -0.29 Baht 31.820 31.85 +0.09 Peso 51.600 51.31 -0.56 Rupiah 13645.000 13600 -0.33 Rupee 64.360 64.26 -0.16 Ringgit 3.937 3.9245 -0.32 Yuan 6.329 6.3185 -0.17 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 108.890 112.67 +3.47 Sing dlr 1.332 1.3373 +0.38 Taiwan dlr 29.401 29.848 +1.52 Korean won 1091.100 1070.50 -1.89 Baht 31.820 32.58 +2.39 Peso 51.600 49.93 -3.24 Rupiah 13645.000 13565 -0.59 Rupee 64.360 63.87 -0.76 Ringgit 3.937 4.0440 +2.72 Yuan 6.329 6.5069 +2.81 (メニューからご覧ください)