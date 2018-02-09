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#東京外為市場ニュース
February 9, 2018 / 6:57 AM / a day ago更新

イベントダイアリー

3 分で読む

［TOKYO　９日　Reuters］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 09 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 02:00　ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演 00:30　豪中銀四半期金融政策報告 10:30　ロシア：中銀金利発表

◇決算予定 ◇休場

Monday, 12 February, 2018 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 ブラジル（カーニバル）

Tuesday, 13 February, 2018 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1530 経団連　新旧会長会見 ●海外分● ◇イベント 13:00　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 ◇決算予定 ◇休場 ブラジル（カーニバル）、台湾、インド

Wednesday, 14 February, 2018 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:05 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 ベトナム（旧正月）

Thursday, 15 February, 2018 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果

●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 中国、韓国、ベトナム（以上、旧正月）

Friday, 16 February, 2018 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 勝野電事連会長（中部電力社長）会見、終了後、小早川東京電力ＨＤ社長会見。 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 中国、香港、韓国、インドネシア、フィリピン、ベトナム（以上、旧正月）

Saturday, 17 February, 2018

カナダのトルドー首相がインド訪問（２３日まで）

Monday, 19 February, 2018 0800 日本：2月ロイター短観

●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合

◇決算予定 ◇休場 中国、香港、ベトナム（以上、旧正月）、インド、米国（プレジデンツデー）、カナダ（ファミリーデー）

Tuesday, 20 February, 2018 0800 日本：2月ロイター企業調査 (POLL JP) 1400 １月粗鋼生産速報（鉄連）

●海外分● ◇イベント 00:30　豪中銀理事会議事要旨 18:00 米財務省２年債入札 ＥＵ財務相理事会

◇決算予定 ◇休場 中国、ベトナム（以上、旧正月）

Wednesday, 21 February, 2018

●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省変動金利２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 19:00 １月３０─３１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 01:15　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＥＣＢ理事会（金利発表なし）

◇決算予定 ◇休場 中国（旧正月）

Thursday, 22 February, 2018

●海外分● ◇イベント 17:10　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省７年債入札 ＥＣＢ理事会議事要旨発表

◇決算予定 ◇休場

Friday, 23 February, 2018

●海外分● ◇イベント 非公式のＥＵ首脳会議

◇決算予定 ◇休場 ロシア

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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