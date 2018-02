UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回り4年ぶり高水準、株反発で逃避買い後退

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*07.00 3.1439% 前営業日終値 97*10.00 3.1390% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.00 2.8585% 前営業日終値 99*09.50 2.8310% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*05.00 2.5569% 前営業日終値 99*11.00 2.5160% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.25 2.0773% 前営業日終値 99*28.25 2.0610% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 144*13.00 144*05.00 限 Tノート先物3月 120*28.50 121*05.50 限 米金融・債券市場では指標10年債利回りが上昇し、4年ぶりの高水準をつけた。3 0年債利回りも11カ月ぶりの水準に上昇した。株価の反発に伴いリスク選好度が高まり 、安全資産としての国債への投資妙味が薄まった。 終盤の取引で10年債利回りは2.851%。一時、2014年1月以 来の高水準となる2.902%をつけた。 30年債利回りも一時11カ月ぶり高水準の3.139%をつけた後、 3.145%近辺で推移した。 10年債利回りは過去5営業日中3日上昇。昨年9月につけた10カ月ぶり低水準か らは約90ベーシスポイント(bp)上昇した。 ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トム・シモンズ氏は「株式市場が 好調に推移する中、前週みられたボラティリティーは継続しないとの確信が強まった」こ とで、逃避買いが後退した可能性があるとの認識を示した。 また、ソシエテ・ジェネラルの金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は「 米国の底堅いファンダメンタルズや世界的な金融の正常化見通しが利回りを押し上げてい る」と述べた。この日株価が好調に推移したことについては、株式投資家の間で、米10 年債利回りが足元、現在のレンジである2.80ー2.90%を維持するとの見方が広が ったことが一因となった可能性があると指摘した。 トランプ米政権がこの日公表した2019会計年度(18年10月─19年9月)の 予算教書を受け、米歳出の拡大が財政赤字の拡大につながるとの懸念が強まったことも、 米債価格への圧迫要因となったことが指摘された。 予算教書には、国防予算の拡大に加え、大規模なインフラ投資に向けた拠出、メキシ コ国境の「壁」建設費などが盛り込まれた。 また、最近の利回り上昇を正当化する内容となるかどうかを見極めようと、週内に発 表される米インフレ指標が注目されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 2.00 (い)