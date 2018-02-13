FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
平昌五輪
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
東京外為市場ニュース
February 13, 2018 / 5:36 AM / a day ago

14日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (2月14日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１０─１２月期国内総生産速報値（内閣府）
1030　５年利付国債の入札発行
1245　５年利付国債の入札結果
1300　１月マンション発売（不動産経済研究所）
1330　経済同友会代表幹事会見
1500　１月投信概況
1515　５年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：東芝、ＪＤＩ、キリンＨＤ、日本郵政
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
        
２月１４日（水）
07:00    独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q4            
07:00    独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan             
09:00    イタリア：ＧＤＰ速報値 Q4            
10:00    ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q4            
10:00    ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Dec           
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:30    米：消費者物価指数（労働省） Jan            
13:30    米：小売売上高（商務省） Jan            
15:00    米：企業在庫（商務省） Dec             
◇イベント
ワイトマン独連銀総裁とメルシュ・ルクセンブルク中銀総裁がシンポジウムに出席
07:05    タイ：中銀金利発表              
08:30    スウェーデン：中銀金利発表              
    
◇休場
ベトナム（旧正月）

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.