14日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月14日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０─１２月期国内総生産速報値（内閣府） 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 １月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 １月投信概況 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：東芝、ＪＤＩ、キリンＨＤ、日本郵政 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１４日（水） 07:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q4 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan 09:00 イタリア：ＧＤＰ速報値 Q4 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q4 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Jan 13:30 米：小売売上高（商務省） Jan 15:00 米：企業在庫（商務省） Dec ◇イベント ワイトマン独連銀総裁とメルシュ・ルクセンブルク中銀総裁がシンポジウムに出席 07:05 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 ◇休場 ベトナム（旧正月）