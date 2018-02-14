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東京外為市場ニュース
February 14, 2018 / 5:52 AM / 21 hours ago更新

15日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月１５日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　１２月機械受注（内閣府）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債（２月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1330　１２月鉱工業生産確報（経済産業省）
1430　日商会頭会見
1630　全銀協会長会見

    　決算：アサヒＧＨＤ、サッポロＨＤ、サントリー食品
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２月１５日（木）
00:30    豪：雇用統計（連邦統計局） Jan            
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Dec             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：卸売物価指数（労働省） Jan             
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Feb             
13:30    米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Feb             
14:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jan           
15:00    米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Feb             
21:00    米：対米証券投資（財務省） Dec             
◇イベント
インドネシア：中銀金利発表             
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動３０年債入札
◇休場
中国、韓国、ベトナム（以上、旧正月）

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