UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝総じて上昇、リンギが主導　ドル下落

(情報を更新しました) [15日 ロイター] - アジア通貨はリスク志向の高まりを背景 に上昇。1月の米消費者物価指数(CPI)は予想を上回る強い内容と なり米国債利回りは上昇したものの、ドルは下落している。 ドル指数は2週間ぶり安値に近い水準。長期にわたり下落を 続ける可能性があるとの見方が広がっている。 スコシアバンクの通貨ストラテジスト、Qi Gao氏は「リスク志向の 継続がきょう午前のアジア通貨を押し上げた」と指摘した。 マレーシアリンギは0.6%高で、アジア通貨の上昇を主導 。インドルピーは0.3%高。 アジア通貨の中で今年に入り最も下落しているフィリピンペソPHP =PDSPも上昇し、0.3%高。6日ぶりの値上がりとなる勢い。 シンガポールドルは0.1%高。 韓国ウォン、中国人民元、台湾ドル は旧正月休暇のため取引されていない。 インドネシアルピアは0.5%高。インドネシア統計局が1 5日に発表した1月の貿易収支は、エコノミストの予想に反して6億7 000万ドルの赤字となった。 タイバーツは0.5%高。タイ中央銀行は14日、政策金 利の翌日物レポ金利を1.50%で据え置いた。 0640GMT(日本時間午後3時40分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.480 107 +0.49 Sing dlr 1.313 1.3139 +0.11 Baht 31.290 31.451 +0.51 Peso 51.970 52.12 +0.29 Rupiah 13562.000 13626 +0.47 Rupee 63.918 64.09 +0.27 Ringgit 3.892 3.914 +0.57 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.480 112.67 +5.81 Sing dlr 1.313 1.3373 +1.89 Baht 31.290 32.58 +4.12 Peso 51.970 49.93 -3.93 Rupiah 13562.000 13565 +0.02 Rupee 63.918 63.87 -0.07 Ringgit 3.892 4.0440 +3.91 (」メニューからご覧ください)