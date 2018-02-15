16日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 勝野電事連会長会見 1500 生保協会長会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１６日（金） 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Jan 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Jan 13:30 米：輸出入物価（労働省） Jan 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Jan 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb ◇休場 中国、香港、韓国、インドネシア、フィリピン、ベトナム（以上、旧正月）