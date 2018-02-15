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東京外為市場ニュース
February 15, 2018 / 9:40 AM / 10 hours ago更新

16日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月１６日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0830　閣議、閣議後会見
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　流動性供給入札
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　流動性供給入札結果
1400　勝野電事連会長会見
1500　生保協会長会見
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２月１６日（金）
07:00    独：卸売物価指数（連邦統計庁） Jan            
09:30    英：小売売上高（国立統計局） Jan            
13:30    米：輸出入物価（労働省） Jan            
13:30    米：住宅着工件数（商務省） Jan             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb                 
    
◇休場
中国、香港、韓国、インドネシア、フィリピン、ベトナム（以上、旧正月）

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