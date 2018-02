[東京 16日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 16 February, 2018 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 勝野電事連会長(中部電力社長)会見、終了後、小早川東京電力HD社長会見。 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント

◇決算予定 ◇休場 中国、香港、韓国、インドネシア、フィリピン、ベトナム(以上、旧正月)

Monday, 19 February, 2018 0800 2月ロイター短観 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合

◇決算予定 ◇休場 中国、香港、ベトナム(以上、旧正月)、インド、米国(プレジデンツデー)、カナダ(ファミリーデー)

Tuesday, 20 February, 2018 0800 2月ロイター企業調査 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(3月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1400 1月粗鋼生産速報(鉄連) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 0030 豪中銀理事会議事要旨 1800 米財務省2年債入札 EU財務相理事会

◇決算予定 ◇休場 中国、ベトナム(以上、旧正月)

Wednesday, 21 February, 2018 Time Unknown 月例経済報告 ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省変動金利2年債入札 1800 米財務省5年債入札 1900 1月30─31日の米FOMC議事要旨発表 0115 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ECB理事会(金利発表なし)

◇決算予定 ◇休場 中国(旧正月)

Thursday, 22 February, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 20年利付国債の入札発行 1030 10年利付国債(3月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 1710 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 1800 米財務省7年債入札 ECB理事会議事要旨発表

◇決算予定 ◇休場

Friday, 23 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 1515 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米金融政策フォーラムでFRBのバランスシートに関するパネル討論に参加 1830 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が米金融政策フォーラムのパネル討論(A Review of the Objectives for Monetary Policy)に参加。 2040 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しとそれによる金融政策への影響について講演 非公式のEU首脳会議

◇決算予定 ◇休場 ロシア

Monday, 26 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 1700 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演

“Promoting Sustained Growth Policy Tensions and Risks.” 2000 クオールズ米連邦準備理事会(FRB)副議長が講演

“A View From the Federal Reserve Board” ◇決算予定 ◇休場

Tuesday, 27 February, 2018 1430 鉄連会長会見 ●海外分● ◇イベント 韓国中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場

Thursday, 01 March, 2018 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 韓国、タイ

Friday, 02 March, 2018 1500 新日鉄住金 中期経営計画 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場

