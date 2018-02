UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝値固め、フィリピンペソは11年半ぶり安値

(内容を追加しました) [19日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が値固めの展開。薄商いで材 料もさほどない中、上値が抑えられた。ただ、アジア各国の株式市場の堅調はアジア通貨 を下支えした。 旧正月で2営業日休場となっていた韓国ウォンは、この日取引を再開し、 1%近く上昇した。 台湾と中国の市場は旧正月で休場。インドも休場。 フィリピンペソは11年超ぶり安値をつけた。中銀が15日に、市中銀行の 預金準備率(RRR)を1%ポイント引き下げたことが圧迫材料となっている。 タイバーツも約0.25%下落。この日発表された第4・四半期国内総生産 (GDP)は、伸び率が予想を下回った。 シンガポールドル、インドネシアルピア、マレーシアリンギは ほぼ横ばいとなった。 0617GMT(日本時間午後3時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *は祝日で休場 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change as of 0617 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.490 106.3 -0.18 Sing dl 1.312 1.3118 +0.01 Taiwan dl* 29.342 29.358 +0.05 Korean won 1067.000 1077.2 +0.96 Baht 31.320 31.24 -0.26 Peso 52.340 52 -0.65 Rupiah 13551.000 13557 +0.04 Rupee* 64.210 64.21 +0.00 Ring 3.887 3.891 +0.10 Yuan* 6.345 6.3400 -0.08 * Closed for market holiday Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.490 112.67 +5.80 Sing dl 1.312 1.3373 +1.95 Taiwan dl 29.342 29.848 +1.72 Korean won 1067.000 1070.50 +0.33 Baht 31.320 32.58 +4.02 Peso 52.340 49.93 -4.60 Rupiah 13551.000 13565 +0.10 Rupee 64.210 63.87 -0.53 Ring 3.887 4.0440 +4.04 Yuan 6.345 6.5069 +2.55 (覧ください)