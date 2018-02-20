21日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 0930 ２月製造業ＰＭＩ 1010 布野日銀審議委員講演（松江市） 1330 １２月全産業活動指数（経済産業省） 1400 １月スーパー売上高 1430 日証協会長会見 1430 １月百貨店売上高 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ会見 1600 １月訪日外国人客数（日本政府観光局） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（水） 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Feb 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Dec 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Jan 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 15:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jan ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省変動金利２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 19:00 １月３０─３１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 01:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ◇休場 中国（旧正月）