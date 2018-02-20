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東京外為市場ニュース
February 20, 2018 / 5:20 AM / 21 hours ago更新

21日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (２月２１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告
    
0930　２月製造業ＰＭＩ
1010　布野日銀審議委員講演（松江市）
1330　１２月全産業活動指数（経済産業省）
1400　１月スーパー売上高
1430　日証協会長会見
1430　１月百貨店売上高
1530　清田日本取引所グループＣＥＯ会見
1600　１月訪日外国人客数（日本政府観光局）

　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２１日（水）
08:00    仏：総合ＰＭＩ速報値 Feb             
08:00    仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb             
08:00    仏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb             
08:30    独：総合ＰＭＩ速報値 Feb             
08:30    独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb             
08:30    独：製造業ＰＭＩ速報値 Feb             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Feb             
09:30    英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Dec             
09:30    英：公的部門純借入額（国立統計局） Jan             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb             
14:45    米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb             
14:45    米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb             
15:00    米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jan            
    
◇イベント
14:00　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
18:00    米財務省変動金利２年債入札
18:00    米財務省５年債入札
19:00    １月３０─３１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
01:15　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加  
    
◇休場
中国（旧正月）

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