UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝大半が軟調、リスク回避の動き　ペソは上昇

(情報を更新しました) [20日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が軟調。ドルは 先週付けた3年ぶり安値から上昇を続けている。一方でリスク回避の動 きは広がっている。 アナリストによると、市場は予定されている米連邦準備理事会(F RB)当局者の講演や、FRBによる半年に一度の金融政策報告書の議 会提出に注目している。 またメイバンクの外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏 は、きょうはリスク資産への投資意欲が弱まっていると指摘した。 インドルピーは下落。貿易赤字の拡大やインド国営のパン ジャブ・ナショナル銀行(PNB)の不正取引を巡る懸念が背景。 インド商工省が先週発表した1月の貿易赤字は、4年半超ぶりの大 きさに拡大した。 韓国ウォンは値下がり。ソウル株式市場は海外勢の売り を背景に下落。 インドネシアルピア、タイバーツ、シンガポール ドルも下落している。 一方、フィリピンペソは上昇している。 ペソは今年に入り4%超下落しており、アジア通貨の中で最も値を 下げている。 みずほ銀行の外為ストラテジスト、チャン・ウェイリアン氏は、米 国が鉄鋼・アルミニウム輸入に関税を導入する可能性もアジア通貨の重 しとなっていると指摘。 「米国は鉄鋼とアルミニウムの輸入制限を検討しており、世界経済 成長が新たなリスクに直面する可能性がある」と述べた。 0608GMT(日本時間午後3時08分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.910 106.59 -0.30 Sing dlr 1.316 1.3134 -0.22 Taiwan dlr* 29.342 29.358 +0.05 Korean won 1072.200 1067.6 -0.43 Baht 31.470 31.38 -0.29 Peso 52.260 52.34 +0.15 Rupiah 13590.000 13558 -0.24 Rupee 64.520 64.21 -0.48 Ringgit 3.894 3.889 -0.13 Yuan* 6.345 6.3400 -0.08 *Closed for market holiday Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.910 112.67 +5.39 Sing dlr 1.316 1.3373 +1.60 Taiwan dlr 29.342 29.848 +1.72 Korean won 1072.200 1070.50 -0.16 Baht 31.470 32.58 +3.53 Peso 52.260 49.93 -4.46 Rupiah 13590.000 13565 -0.18 Rupee 64.520 63.87 -1.01 Ringgit 3.894 4.0440 +3.85 Yuan 6.345 6.5069 +2.55 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 (」メニューからご覧ください)