UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、供給懸念で

(情報を追加、更新します。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時23分 97*02.00 3.1522% 柄) 前営業日終 97*12.50 3.1350% 値 10年債(指標銘柄 16時19分 98*25.50 2.8896% ) 前営業日終 98*29.00 2.8770% 値 5年債(指標銘柄 16時18分 98*24.25 2.6446% ) 前営業日終 98*27.00 2.6260% 値 2年債(指標銘柄 15時33分 99*18.50 2.2229% ) 前営業日終 99*20.50 2.1890% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 143*28.00 144*07.00 Tノート先物3月限 120*15.50 120*18.50 米金融・債券市場では、今週実施されている総額2580億ドルの国債入札を背景に供給への懸念から 債券利回りが上昇し、なかでも10年債利回りは約4年ぶりの水準近辺に上昇した。 財務省はこの日、1510億ドルの国庫短期証券(TB)入札のほか、280億ドルの2年債入札を実 施。合計の調達額は1790億ドルと、今週予定されている総額の半分以上に相当する。結果はまちまちの 内容だった。 DAデビッドソンの債券担当バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は、「今週の債券の供 給は非常に大規模だ」と指摘。「入札規模は今年拡大し続ける」と述べた。 最近の市場の変動の激しさから、安全資産である米短期国債に引き寄せられる投資家もいるかもしれな いとアナリストらは指摘する。 この日の米国株式市場でダウ工業株30種が1%値下がりしたことも、安全資産としての米国債への買 いにつながった。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)の追加利上げや連邦債務増大への懸念が、今週の入札で需要の重し となる可能性も指摘されている。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「次の景気悪化局面が巡 ってきて、税収が減って財政赤字が拡大すれば、米国債のスプレッドも一段と広がるのではないか」と予想 する。 財務省は21日に350億ドルの5年債入札、22日に290億ドルの7年債入札を行う予定で、アナ リストらは警戒感を強めている。22日には150億ドルの2年物変動利付債(FRN)入札も予定されて いる。 21日に公表される1月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨も注目されている。今後の利上げ を巡るメンバーらの見通しについて手掛かりが得られる可能性もある。 終盤の取引で10年債利回りは2.888%と、前週16日終盤から1.1ベーシスポイ ント(bp)上昇。 先週は2.944%と4年ぶりの高水準を付けた。 2年債利回りは2.223%と、3.4bp上昇。5年債利回り2.643%と 、2bp近く上昇。一時は2.689%と、2010年4月以来の高水準を付けた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 1.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 -1.25 (