FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
平昌五輪
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
東京外為市場ニュース
February 21, 2018 / 6:12 AM / 9 hours ago更新

22日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月２２日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債の入札発行
1030　１０年利付国債（３月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２０年利付国債の入札結果
1400　国際金融シンポジウム（国際通貨研究所主催）　浅川財務官、クオールズＦＲＢ副議長らが出席
1515　２０年利付国債の第II非価格競争入札結果
　　　
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２２日（木）    
07:45    仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jan             
09:00    独：ＩＦＯ業況指数 Feb             
09:30    英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q4            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jan             
    
◇イベント
05:15    クオールズＦＲＢ副議長が講演（東京）
        「グローバル金融危機から10年、変貌した世界経済、その背景と今後の展望」
12:30    ＥＣＢ理事会議事要旨
15:00    ダドリー米ＮＹ連銀総裁がハリケーンが米経済に与えた影響めぐるブリーフィングに参加
17:10　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演
18:00    米財務省７年債入札
20:30    カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベント前の質疑応答に出席
    
◇決算予定     
ＨＰ　　バークレイズ

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.