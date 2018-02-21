22日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 国際金融シンポジウム（国際通貨研究所主催） 浅川財務官、クオールズＦＲＢ副議長らが出席 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（木） 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Feb 09:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q4 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 05:15 クオールズＦＲＢ副議長が講演（東京） 「グローバル金融危機から10年、変貌した世界経済、その背景と今後の展望」 12:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 15:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁がハリケーンが米経済に与えた影響めぐるブリーフィングに参加 17:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省７年債入札 20:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベント前の質疑応答に出席 ◇決算予定 ＨＰ バークレイズ