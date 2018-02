UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝大半が小幅安、台湾ドルとペソは上昇

(情報を更新しました) [21日 ロイター] - アジア通貨市場では大半が小幅安。米国 債利回り上昇などがドルを支援している。 ドル指数は0.2%高。16日に付けた3年ぶり安値(88 .251)から1.6%上昇している。 コモンウェルス銀行のストラテジスト、アンディ・ジー氏は、米国 債利回りの上昇が今後数カ月間、アジア通貨を圧迫するとの見方を示し た。米10年債の利回りが3%の水準に達すれば、市場でリスク回避の 動きがみられるだろう、と述べた。 1月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は21日に公表さ れる予定。MUFGのリポートは、議事要旨がよりタカ派的な内容とな り、ドルの支援材料になるとの見方を示した。 韓国ウォンは値下がり。このまま下落が続けば4日連続 の下げとなる見込み。マレーシアリンギとタイバーツも 下落。 韓国銀行(中央銀行)の李柱烈総裁は21日、FRBの利上げペー スが予想を上回った場合でも悪影響に対応できる用意があると述べた。 一方、台湾ドルとフィリピンペソは小幅高で推移 している。 インドルピーは一時、1ドル=64.94ルピーと、3カ 月ぶり安値を付けた。今週は約1%下げている。アジア通貨の中で、今 年に入り下げが2番目に大きい通貨となっている。 貿易赤字の拡大やパンジャブ・ナショナル銀行(PNB)の不正取 引を巡る懸念がルピー安の背景。 インドネシアルピアは0.07%高。 0622GMT(日本時間午後3時22分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.700 107.31 -0.36 Sing dlr 1.320 1.3190 -0.08 Taiwan dlr 29.227 29.342 +0.39 Korean won 1076.400 1073.5 -0.27 Baht 31.526 31.49 -0.11 Peso 52.100 52.24 +0.27 Rupiah 13600.000 13610 +0.07 Rupee 64.820 64.79 -0.05 Ringgit 3.907 3.902 -0.13 Yuan 6.345 6.3400 -0.08 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 107.700 112.67 +4.61 Sing dlr 1.320 1.3373 +1.31 Taiwan dlr 29.227 29.848 +2.12 Korean won 1076.400 1070.50 -0.55 Baht 31.526 32.58 +3.34 Peso 52.100 49.93 -4.17 Rupiah 13600.000 13565 -0.26 Rupee 64.820 63.87 -1.47 Ringgit 3.907 4.0440 +3.51 Yuan 6.345 6.5069 +2.55 (」メニューからご覧ください)