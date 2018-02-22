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東京外為市場ニュース
February 22, 2018 / 6:18 AM / 12 hours ago更新

23日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (２月２３日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
  
0825　閣議、閣議後会見
0830　１月全国消費者物価指数（総務省）
0850　１月企業向けサービス価格指数（日銀）
1200　レグリングＥＳＭ総裁が講演
1300　日産とＤｅＮＡ　「ＥａｓｙＲｉｄｅ」の実証実験開始に関する発表会
    
    新規上場　Ｍマート        がマザーズに（公開価格1240円）
    市場変更　レノバ        が東証１部に　マザーズから
　　　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２３日（金）
07:00    独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q4            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Jan             
    
◇イベント
15:15　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米金融政策フォーラムでＦＲＢのバランスシートに関するパネ
ル討論に参加
18:30　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が米金融政策フォーラムのパネル討論（A Review of the O
bjectives for Monetary Policy）に参加。
20:40　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しとそれによる金融政策への影響につい
て講演
非公式のＥＵ首脳会議

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