UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝下落、米ＦＯＭＣ議事要旨受けドル上昇

(情報を更新しました) [22日 ロイター] - アジア通貨市場では大半がドルに対して軟調。 米連邦準備 理事会(FRB)が公表した1月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨では、 FOMCメンバーがインフレや景気見通しに自信を深め、利上げを継続する必要があると の見方を強めたことが分かった。 ドルは財政赤字への懸念などを背景に最近下げていたが、今週に入って米国債利回り の上昇を受けて反発している。 韓国ウォン、タイバーツ、インドネシアルピア、マレー シアリンギはいずれも値下がり。自国債と米国債の利回り差が縮小していることが 押し下げ要因となっている。 インドルピーも下落。21日公表された議事録によると、インド準備銀行( 中央銀行、RBI)は7日の金融政策会合で、インフレ加速への懸念を示していたもよう 。 人民元も対ドルで軟化。基準値が大幅な元安/ドル高水準に設定されたこ とやドル上昇が背景。きょうは旧正月の連休明け最初の取引日となる。 アジア地域からの海外資金の流出が拡大しており、投資家のリスク回避姿勢が示され ている。 インド、インドネシア、韓国を含むアジアの7つの取引所のデータによると、今月に 入り、海外勢による株式売り越し額は82億ドル。1月は70億ドル超の買い越しだった 。 0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.410 107.76 +0.33 Sing dlr 1.325 1.3234 -0.08 Taiwan dlr 29.288 29.245 -0.15 Korean won 1083.600 1076.2 -0.68 Baht 31.600 31.484 -0.37 Peso 52.100 52.1 +0.00 Rupiah 13670.000 13618 -0.38 Rupee 64.990 64.76 -0.36 Ringgit 3.915 3.9 -0.38 Yuan 6.349 6.3450 -0.06 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 107.410 112.67 +4.90 Sing dlr 1.325 1.3373 +0.97 Taiwan dlr 29.288 29.848 +1.91 Korean won 1083.600 1070.50 -1.21 Baht 31.600 32.58 +3.10 Peso 52.100 49.93 -4.17 Rupiah 13670.000 13565 -0.77 Rupee 64.990 63.87 -1.72 Ringgit 3.915 4.0440 +3.30 Yuan 6.349 6.5069 +2.49 (覧ください)