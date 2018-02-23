［東京 ２３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 23 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 15:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米金融政策フォーラムでＦＲＢのバランスシートに関する パネル討論に参加 18:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が米金融政策フォーラムのパネル討論（A Review of t he Objectives for Monetary Policy）に参加。 20:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しとそれによる金融政策への影響に ついて講演 非公式のＥＵ首脳会議 ◇休場 ロシア Monday, 26 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 05:00 シンガポール：製造業生産Jan 12:30 ブラジル：経常収支Jan 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 "Promoting Sustained Growth: Policy Tensions and Risks." 20:00 クオールズ米ＦＲＢ副議長が講演 "A View From the Federal Reserve Board" ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 27 February, 2018 1030 日本：３０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1430 鉄連会長会見 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 韓国：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 28 February, 2018 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1400 日本：１月のショッピングセンター売上高 ●海外分● ◇イベント 15:00 パウエル米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で議会証言 ◇決算予定 ◇休場 台湾 Thursday, 01 March, 2018 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 16:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が貿易とグローバリゼーションについて講演（サンパウロ） パウエル米ＦＲＢ議長が上院で議会証言 ◇決算予定 ◇休場 韓国、タイ Friday, 02 March, 2018 1500 新日鉄住金 中期経営計画 - １５００資料発表＆進藤社長が会見（鉄鋼会館８Ｆ） 1500 新日鉄住金 中期経営計画 - 進藤社長が会見 鉄鋼会館８Ｆ ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 インド Sunday, 04 March, 2018 イタリア総選挙 Tuesday, 06 March, 2018 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 12:30 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が朝食会に参加 21:40 ロウ豪中銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 07 March, 2018 ●海外分● ◇イベント 13:00 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 13:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が現在のプエルトリコの経済状況などについて講演 15:00 カナダ中銀金利発表 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 08 March, 2018 ●海外分● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表）Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇決算予定 ◇休場 ロシア Friday, 09 March 2018 ●海外分● ◇イベント 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here