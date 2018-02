UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝大半が上昇、リスク志向の高まりで

(内容を追加しました) [23日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、リスク志向の高 まりで大半が上昇した。 前日には、1月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を 受け、米連邦準備理事会(FRB)が今年、より積極的に利上げに動く との懸念が高まり、アジア各国の株式と為替は軟調となっていた。 韓国ウォンとフィリピンペソは、約0.5% 上昇。フィリピンペソは週間ベースで7週間ぶりの上昇となる見通し。 インドルピーは約0.25%高。週間ベースでは5カ月ぶ りの大幅な落ち込みとなる見通し。貿易赤字拡大やインド国営銀行パン ジャブ・ナショナル銀行(PNB)の巨額不正取引問題を巡る懸念に圧 迫されている。 また、インド中銀の前回会合議事録では、インフレ加速への懸念を 中銀が警戒していることが示され、ルピーをさらに圧迫している。 タイバーツとシンガポールドル、インドネシアルピ アも週間ベースで下落する見通し。 0633GMT(日本時間午後3時33分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change as of 0633 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.950 106.74 -0.20 Sing dlr 1.322 1.3190 -0.26 Taiwan dlr 29.289 29.301 +0.04 Korean won 1079.000 1084.3 +0.49 Baht 31.460 31.54 +0.25 Peso 51.880 52.1 +0.42 Rupiah 13670.000 13680 +0.07 Rupee 64.840 65.04 +0.31 Ringgit 3.908 3.915 +0.19 Yuan 6.343 6.3565 +0.21 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.950 112.67 +5.35 Sing dlr 1.322 1.3373 +1.13 Taiwan dlr 29.289 29.848 +1.91 Korean won 1079.000 1070.50 -0.79 Baht 31.460 32.58 +3.56 Peso 51.880 49.93 -3.76 Rupiah 13670.000 13565 -0.77 Rupee 64.840 63.87 -1.50 Ringgit 3.908 4.0440 +3.49 Yuan 6.343 6.5069 +2.59 (」メニューからご覧ください)