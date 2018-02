UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、パウエルＦＲＢ議長証言控え

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 96*31.50 3.1563% 柄) 前営業日終 96*29.50 3.1600% 値 10年債(指標銘柄 17時04分 99*00.50 2.8642% ) 前営業日終 98*30.50 2.8710% 値 5年債(指標銘柄 16時34分 100*02.00 2.6116% ) 前営業日終 100*01.00 2.6180% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 100*01.25 2.2299% ) 前営業日終 100*00.50 2.2420% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 144*07.00 144*02.00 Tノート先物3月限 120*26.50 120*23.50 米金融・債券市場は、国債利回りが低下した。 パウエル連邦準備理事会(FRB)新議長の議会証言を控え、トレーダーが弱気の債 券ポジションを減らした。 1月の新築一戸建て住宅の販売戸数が、2017年8月以来の低水準に落ち込んだこ とも債券需要を支えた。終盤に株式相場が急上昇し、債券市場の勢いは鈍化した。 市場では、パウエル氏はインフレ加速の兆候がみられるものの、緩やかな利上げ方針 を堅持するとの見方が今のところ大勢だ。 アムンディ・パイオニア・アセット・マネジメント(ボストン)のポートフォリオ・ マネジャー、パレシュ・ウパダヤ氏は「パウエル氏が(従来路線から)実際に外れるよう なことになれば驚きだ」と話す。 証言は下院金融サービス委員会で27日、上院銀行委員会で3月1日に行われる予定 。 10年債利回りは2.859%で、前週末から1ベーシスポイント(b p)低下した。 21日には2.957%と、ロイターのデータによると2014年1月以来の高水準 をつけていた。 米国MUFG証券(ニューヨーク)の米国債トレーディング部長、トー マス・ロス氏は「相場はやや下振れしすぎていた」と指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 0.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -20.00 -1.00 (い)