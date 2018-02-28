FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
国内
東京外為市場ニュース
February 27, 2018 / 5:41 AM / a day ago

再送-28日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (一部で正しく表示されなかったため再送します)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
10:20    国庫短期証券の発行予定額等             
14:00    セブンイレブン　国内２万店について会見 
14:00    １月のショッピングセンター売上高         
15:30    ＪＡＬ　中期経営計画ローリングプランに関する会見     
　　　
    　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
   
２月２７日（火）
◇指標
09:00    ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jan           
10:00    ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Feb             
13:00    独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb            
13:30    米：耐久財受注（商務省） Jan            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec             
14:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec            
15:00    米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Feb            
15:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb             
◇イベント
15:00　パウエル米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で議会証言
韓国：中銀金利発表
        
２月２８日（水）
◇指標
01:00    中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb             
01:00    中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb             
07:00    独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar             
07:45    仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jan            
07:45    仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q4            
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Feb            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Feb             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
12:00    インド：ＧＤＰ Q3             
13:30    米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q4             
14:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Feb             
15:00    米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jan            
◇休場
台湾

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.