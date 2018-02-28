再送-28日の国内・海外経済指標と行事予定

(一部で正しく表示されなかったため再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 14:00 セブンイレブン 国内２万店について会見 14:00 １月のショッピングセンター売上高 15:30 ＪＡＬ 中期経営計画ローリングプランに関する会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２７日（火） ◇指標 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jan 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Feb 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb 13:30 米：耐久財受注（商務省） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Feb 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 15:00 パウエル米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で議会証言 韓国：中銀金利発表 ２月２８日（水） ◇指標 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jan 07:45 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q4 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Feb 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Feb 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:00 インド：ＧＤＰ Q3 13:30 米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q4 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jan ◇休場 台湾