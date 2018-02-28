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東京外為市場ニュース
February 28, 2018 / 6:12 AM / 16 hours ago更新

1日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (３月１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　１０─１２月期法人企業統計調査（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　片岡日銀審議委員が講演（岡山市）
1030　１０年利付国債の入札発行
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　１０年利付国債の入札結果
1400　２月消費動向調査（内閣府）
1400　２月新車・軽自動車販売
1430　片岡日銀審議委員会見（岡山市）
1515　１０年利付国債のII非価格競争入札結果
1530　１月末税収実績（財務省）
1600　債券市場サーベイ（日銀）
        
    東証１部指定　カワタ        　東証２部から
    市場変更　日本アクア        が東証１部に　マザーズから
    市場変更　アールエイジ        が東証２部に　マザーズから
    市場変更　ノムラシステムコーポレーション        が東証２部に　ジャスダックから
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
３月１日（木）
◇指標
00:30    豪：設備投資 Q4             
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Feb             
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Feb             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Feb             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Feb            
09:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Jan             
09:30    英：製造業ＰＭＩ Feb             
10:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Jan            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：個人所得・消費支出（商務省） Jan            
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Apr             
15:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb            
15:00    米建設支出（商務省）              Jan             

◇イベント
15:00    パウエル米ＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言
16:00    ダドリー米ＮＹ連銀総裁が貿易とグローバリゼーションについて講演（サンパウロ）
ロシアのプーチン大統領が年次教書演説
トゥスクＥＵ大統領とメイ英首相が会談（ロンドン）

◇休場
韓国、タイ

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