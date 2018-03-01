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東京外為市場ニュース
March 1, 2018 / 7:45 AM / a day ago

2日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (３月２日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
      閣議、閣議後会見
    
0830　２月東京都区部消費者物価（総務省）
0830　１月失業率（総務省）
0830　１月有効求人倍率（厚生労働省）
0850　２月マネタリーベース（日銀）
1500　財政資金対民間収支（３０年２月中実績・３０年３月中見込、財務省）
1500　新日鉄住金・中期経営計画
    
      新規上場　ＳＥＲＩＯホールディングス        がマザーズに（公開価格1780円）
    

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

３月２日（金）
◇指標
07:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Jan            
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Jan                
09:00    イタリア：ＧＤＰ改定値 Q4            
09:30    英：建設業ＰＭＩ Feb             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jan            
13:30    カナダ：ＧＤＰ Q4             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb             
◇イベント
カーニー英中銀総裁が講演
◇休場
インド

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