2日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 ２月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 １月失業率（総務省） 0830 １月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 ２月マネタリーベース（日銀） 1500 財政資金対民間収支（３０年２月中実績・３０年３月中見込、財務省） 1500 新日鉄住金・中期経営計画 新規上場 ＳＥＲＩＯホールディングス がマザーズに（公開価格1780円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２日（金） ◇指標 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jan 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jan 09:00 イタリア：ＧＤＰ改定値 Q4 09:30 英：建設業ＰＭＩ Feb 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jan 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q4 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb ◇イベント カーニー英中銀総裁が講演 ◇休場 インド