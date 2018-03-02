［東京 ２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
３月２日（金） ●海外分● ◇イベント カーニー英中銀総裁が講演
◇決算予定
◇休場 インド
３月３日（土） 中国全国政治協商会議開幕
３月４日（日） イタリア総選挙
３月５日（月） 1530 資生堂 魚谷社長の会見 - ２０１８－２０２０の新３か年のビジネスプランについて会見
●海外分● ◇イベント 中国全人代が開幕 李首相が政府活動報告で今年の経済運営目標を公表
◇決算予定
◇休場
３月６日（火） 1030 ５年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 12:30 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が朝食会に参加 21:40 ロウ豪中銀総裁が講演
◇決算予定
◇休場
３月７日（水） 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 13:00 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 13:20 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が現在のプエルトリコの経済状況などについて講演 15:00 カナダ中銀金利発表 19:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定
◇休場
３月８日（木） All Day 日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中・週次指定報告機関ベース） 0850 ２月貸出・預金動向 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）
◇決算予定 ◇休場 ロシア
３月９日（金） All Day 日銀金融政策決定会合（２日目） 0850 ２月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演
◇決算予定
◇休場
３月１０日（土）
３月１１日（日） 米国が夏時間に移行
３月１２日（月） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札 ユーロ圏財務相会合
◇決算予定 ◇休場
３月１３日（火） 0850 ２月企業物価指数（日銀） 1330 1月第3次産業活動指数
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 ◇休場
３月１４日（水） 0850 日銀金融政策決定会合の議事録（１月２２・２３日分） ●海外分● ◇イベント
◇決算予定
◇休場 ３月１５日（木） ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ◇決算予定 ◇休場
３月１６日（金）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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