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東京外為市場ニュース
March 5, 2018 / 5:43 AM / a day ago

6日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

(３月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 　　 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ——————————————————————————————

●国内経済・指標関係 0830　閣議、閣議後会見 1030　30年利付国債の入札発行（財務省） 1030　5年利付国債（3月債）の発行予定額等（財務省） 1245　30年利付国債の入札結果（財務省） 1300　黒田日銀総裁所信聴取（参院）　 1515　30年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 神戸製鋼　不適切行為に関する調査結果報告

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月６日（火） ◇指標 00:30 豪：経常収支（連邦統計局） Q4 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Jan 01:00 フィリピン：ＣＰＩ Feb 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 09:30 南ア：ＧＤＰ Q4 12:00 ブラジル：鉱工業生産 Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:30 ブラジル：自動車生産 Feb 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Jan 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Jan

◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 12:30 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が朝食会に参加 21:35 ロウ豪中銀総裁が講演 00:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 01:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合に出席

◇決算予定 ターゲット

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