UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝しっかり、貿易戦争懸念でドル弱含み続く

(内容を更新しました) [5日 ロイター] - アジア通貨は大半がしっかり。トランプ米 大統領が鉄鋼とアルミニウムの輸入に高関税を課す方針を推し進めれば 貿易戦争が起きるとの懸念を背景に、ドルの弱含みが継続した。 主要6通貨に対するドル指数は一時0.1%安。過去2営業 日続落。 みずほ銀行の外為ストラテジスト、チャン・ウェイリアン氏は「北 アジア通貨は鉄鋼生産や輸出との関連が強く、不透明感がかなり強い」 と指摘。一方、東南アジア諸国は鉄鋼製品の輸入国で、不透明感の度合 いはそれほどではないとの考えを示した。 台湾ドルは1月の鉱工業生産の発表を前に0.06%高。 シンガポールドルは小幅安で3日ぶりの下落となった。 韓国ウォンは0.15%、フィリピンペソは 0.13%それぞれ下落。両国では主要株式指数がともに一時1%超下 げた。 インドルピーは0.21%高。2月のサービス部門購買担 当者景気指数(PMI)が6カ月ぶり水準に低下したことを受け上昇幅 は縮小したものの、この日のアジア通貨の中ではなお上昇率トップ。 また、マレーシアリンギは0.13%高。1月の輸出が予想 以上に伸びた。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0545 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.580 105.73 +0.14 Sing dlr 1.320 1.3192 -0.02 Taiwan dlr 29.273 29.290 +0.06 Korean won 1081.900 1080.3 -0.15 Baht 31.420 31.44 +0.06 Peso 51.965 51.9 -0.13 Rupiah 13750.00 13755 +0.04 Rupee 65.033 65.17 +0.21 Ringgit 3.897 3.902 +0.13 Yuan 6.334 6.3379 +0.07 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 105.580 112.67 +6.72 Sing dlr 1.320 1.3373 +1.35 Taiwan dlr 29.273 29.848 +1.96 Korean won 1081.900 1070.50 -1.05 Baht 31.420 32.58 +3.69 Peso 51.965 49.93 -3.92 Rupiah 13750.00 13565 -1.35 Rupee 65.033 63.87 -1.79 Ringgit 3.897 4.0440 +3.77 Yuan 6.334 6.5069 +2.74 (」メニューからご覧ください)