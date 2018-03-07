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東京外為市場ニュース
March 6, 2018 / 5:16 AM / a day ago

再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (体裁を整えて再送します)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係

0850　外貨準備等の状況（２月末、財務省）
1020　国庫短期証券の入札発行（財務省）
1235　国庫短期証券の入札結果（財務省）
1300　日銀副総裁候補の所信聴取（参院）　
1400　１月景気動向指数（内閣府）
    　
東証１部指定　アバント        　東証２部から
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

３月７日（水）
◇指標

          中国：外貨準備（中国人民銀行） Feb            
00:30    豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q4             
05:00    インドネシア：外貨準備 Feb            
07:00    マレーシア：外貨準備 w/e            
07:00    マレーシア：中銀金利発表              
07:45    仏：貿易収支（税関） Jan             
08:00    台湾：貿易収支 Feb             
08:30    香港：外貨準備 Feb            
09:00    シンガポール：外貨準備 Feb            
10:00    ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q4            
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Feb            
13:30    米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q4             
13:30    米：貿易収支（商務省） Jan             
20:00    米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Jan             

◇イベント
07:00    マレーシア：中銀金利発表              
11:00    トルコ：中銀金利発表                 
13:00    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
13:20    ダドリー米ＮＹ連銀総裁が現在のプエルトリコの経済状況などについて講演
15:00    カナダ中銀金利発表
19:00    米地区連銀経済報告
ポーランド：中銀金利発表                  

◇決算予定     
コストコ

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
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