UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝おおむね上昇、貿易戦争回避への期待感で

(情報を更新しました) [6日 ロイター] - アジア新興国の通貨は6日、おおむね堅調に推移している。 トランプ米大統領が先週表明した鉄鋼・アルミニウム製品に輸入関税を課す方針を巡って 、共和党幹部らの間で撤回するよう求める声が上がっていることを受けて、貿易戦争回避 への期待感が広がっている。 オアンダのアジア太平洋地域トレーディング責任者スティーブン・イネス氏は「貿易 を巡る発言がトーンダウンしていることが、前向きに作用している。米国の課税構想と、 それが貿易戦争につながる可能性を阻止すべく、世界が結束しているようだ」と語った。 アジア新興国通貨でこの日、最も大幅に上昇しているのは韓国ウォンで、 0.57%上昇している。前日はおよそ0.15%下落していた。インドルピー は0.17%上昇した。両通貨とも株式絡みの資金流入の恩恵を受けているとみられる。 中銀の政策決定を7日に控えるマレーシアリンギは0.08%上昇している。 フィリピンペソは0.08%上昇した。この日発表された消費者物価指数 (CPI)統計では、インフレ加速が鮮明になり、市場では利上げ観測が高まっている。 0518GMT(日本時間午後2時18分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.260 106.19 -0.07 Sing dlr 1.318 1.3180 -0.01 Taiwan dlr 29.253 29.292 +0.13 Korean won 1075.900 1082 +0.57 Baht 31.370 31.42 +0.16 Peso 51.960 52 +0.08 Rupiah 13765.000 13760 -0.04 Rupee 64.983 65.11 +0.19 Ringgit 3.902 3.905 +0.08 Yuan 6.340 6.3419 +0.03 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.260 112.67 +6.03 Sing dlr 1.318 1.3373 +1.46 Taiwan dlr 29.253 29.848 +2.03 Korean won 1075.900 1070.50 -0.50 Baht 31.370 32.58 +3.86 Peso 51.960 49.93 -3.91 Rupiah 13765.000 13565 -1.45 Rupee 64.983 63.87 -1.71 Ringgit 3.902 4.0440 +3.64 Yuan 6.340 6.5069 +2.63 (覧ください)