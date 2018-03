UPDATE 1-米金融・債券市場＝横ばい、貿易戦争・北朝鮮巡る懸念後退

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*01.50 3.1531% 前営業日終値 97*03.00 3.1510% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*26.50 2.8863% 前営業日終値 98*28.50 2.8790% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.75 2.6536% 前営業日終値 99*29.50 2.6420% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.75 2.2539% 前営業日終値 100*00.50 2.2420% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 143*12.00 143*03.00 Tノート先物6月限 120*01.00 120*01.00 米金融・債券市場では、不安定な取引の中、国債利回りはほぼ横ばいとなった。トラ ンプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムに対する輸入制限の発動は控え、世界的な貿易戦争は 回避されるとの楽観的な見方が出ていることなどが背景。 トランプ大統領の輸入制限方針については前日、ライアン米下院議長ら共和党内から も発動を控えるよう呼び掛ける声が相次いだ。トランプ大統領は取り下げないとしている が、北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉で合意が得られればNAFTA加盟のカナダ とメキシコは除外する可能性はあることは示唆した。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は 「トランプ氏は交渉の戦略として輸入関税を持ち出したかのようにみえる」としている。 午後の取引で10年債利回りは2.879%と、ほぼ横ばいとなってい る。 またトランプ大統領はこの日、韓国が北朝鮮は非核化を巡り米国と対話を行う意思を 示したと伝えたことについて、北朝鮮の非核化に「進展の可能性」が見られていると指摘 。米朝間の緊張緩和の可能性が示されたことが安全資産とされる米債への需要の低減につ ながった。 朝方の取引では、米ドラッグストア大手CVSヘルスが医療保険エトナ<AET. N>の買収資金調達に向け、9トランシェから成る400億ドルの社債を発行したことが相 場の重しとなっていた。 市場は今夕に予定されている連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事の講演に 注目。同理事がよりタカ派的になるか注視している。このほか、賃金上昇がインフレに及 ぼす影響を見極めようと、9日発表の2月の米雇用統計にも注目が集まっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread 1.50 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 1.25 (い)