再送-8日の国内・海外経済指標と行事予定

(体裁を修正して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0850 １月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中・週次：指定報告機関ベース） 0850 １０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府） 0850 ２月貸出・預金動向（日銀） 0855 参議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 ２月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月８日（木） 中国：貿易統計 Feb 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Jan 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Jan 11:00 チリ：ＣＰＩ Feb 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Feb 13:00 メキシコ：ＣＰＩ Feb 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 カナダ：建設着工許可件数 Jan 13:30 カナダ：新築住宅価格 Jan ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇決算予定 クローガー ◇休場 ロシア