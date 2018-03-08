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東京外為市場ニュース
March 7, 2018 / 5:32 AM / a day ago

再送-8日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (体裁を修正して再送します)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係

　　　日銀金融政策決定会合１日目
    
0850　１月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中・週次：指定報告機関ベース）
0850　１０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）
0850　２月貸出・預金動向（日銀）
0855　参議院予算委員会    
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債（３月債）の発行予定額等
1030　流動性供給入札
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　流動性供給入札結果 
1400　２月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
３月８日（木）
中国：貿易統計 Feb            
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Jan             
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Jan            
11:00    チリ：ＣＰＩ Feb            
12:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Feb             
13:00    メキシコ：ＣＰＩ Feb             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    カナダ：建設着工許可件数 Jan             
13:30    カナダ：新築住宅価格 Jan             
◇イベント
12:45    ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec             
13:30    ＥＣＢ記者会見
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
17:00    米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）
    
◇決算予定     
クローガー    
    
◇休場
ロシア

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