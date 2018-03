UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が上昇、コーン氏辞任でドル下落

(情報を更新しました) [7日 ロイター] - アジア通貨は大半が上昇。米国家経済会議 (NEC)のコーン委員長の辞任発表を受けて関税導入と貿易戦争を巡 る懸念が広がり、ドルは下げている。 ドル指数は89.47と、6日に付けた2週間ぶり安値に近 い水準。 韓国ウォンが0.65%高と、アジア通貨の中で最も上 昇している。前日は約0.57%値上がりしていた。ここ数日の取引で は、北朝鮮の非核化の可能性がウォンを支援している。 マレーシアリンギも前日に続き上昇。マレーシア中央銀行は きょう政策金利を発表する。 人民元は下落。一時0.34%安と、3月1日以来の大 幅な下げ。 香港ドルは1米ドル=7.835香港ドルと、過去最安値を 更新。5営業日連続で下落している。 DBS銀行の金利ストラテジストと外為ストラテジスト氏はノート で、「関税導入措置はまだ署名されていないが、米国の主要貿易相手国 が米国の保護主義を容認する可能性が低いことはより明確になっている 」と指摘した。「リスクセンチメントは、トランプ米大統領が保護主義 的な姿勢をどれだけ強めるかによって大きく左右される」との見方を示 した。 インドネシアルピアは0.06%高。インドルピーINR=I Nとシンガポールドルはほぼ横ばい。 台湾ドルは0.14%高。きょうは台湾の貿易収支などが 発表される予定。 フィリピンペソは一時は1週間ぶり安値を付けたがその 後持ち直し、0.05%高で推移している。 0521GMT(日本時間午後2時21分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.640 106.11 +0.44 Sing dlr 1.316 1.3159 -0.02 Taiwan dlr 29.247 29.287 +0.14 Korean won 1069.100 1076.1 +0.65 Baht 31.340 31.39 +0.16 Peso 51.975 52 +0.05 Rupiah 13762.000 13770 +0.06 Rupee 64.960 64.96 -0.01 Ringgit 3.901 3.902 +0.03 Yuan 6.326 6.3100 -0.26 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 105.640 112.67 +6.65 Sing dlr 1.316 1.3373 +1.61 Taiwan dlr 29.247 29.848 +2.05 Korean won 1069.100 1070.50 +0.13 Baht 31.340 32.58 +3.96 Peso 51.975 49.93 -3.93 Rupiah 13762.000 13565 -1.43 Rupee 64.960 63.87 -1.68 Ringgit 3.901 4.0440 +3.67 Yuan 6.326 6.5069 +2.86 (」メニューからご覧ください)