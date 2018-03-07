再送-8日の国内・海外経済指標と行事予定

(参議院予算委員会を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0850 １月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中・週次：指定報告機関ベース） 0850 １０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府） 0850 ２月貸出・預金動向（日銀） 0855 参議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 ２月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月７日（水） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Feb 07:00 マレーシア：外貨準備 w/e 07:00 マレーシア：中銀金利発表 07:45 仏：貿易収支（税関） Jan 08:00 台湾：貿易収支 Feb 08:30 香港：外貨準備 Feb 09:00 シンガポール：外貨準備 Feb 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q4 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Feb 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q4 13:30 米：貿易収支（商務省） Jan 15:00 カナダ：中銀金利発表 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Jan ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 13:20 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が現在のプエルトリコの経済状況などについて講演 15:00 カナダ中銀金利発表 19:00 米地区連銀経済報告 ポーランド：中銀金利発表 ◇決算予定 コストコ ３月８日（木） 中国：貿易統計 Feb 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Jan 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Jan 11:00 チリ：ＣＰＩ Feb 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Feb 13:00 メキシコ：ＣＰＩ Feb 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 カナダ：建設着工許可件数 Jan 13:30 カナダ：新築住宅価格 Jan ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇決算予定 クローガー ◇休場 ロシア