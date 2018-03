再送-米金融・債券市場＝横ばい、貿易戦争とタカ派的なＦＲＢとの狭間で揺れる

(2段落目の脱字を補って再送しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時40分 97*00.00 3.1555% 柄) 前営業日終値 97*12.00 3.1360% 10年債(指標銘柄 15時40分 98*26.50 2.8863% ) 前営業日終値 98*29.00 2.8770% 5年債(指標銘柄 15時40分 99*27.75 2.6536% ) 前営業日終値 99*29.00 2.6450% 2年債(指標銘柄 15時26分 99*31.50 2.2580% ) 前営業日終値 100*00.25 2.2460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 143*03.00 143*12.00 Tノート先物6月限 120*01.00 120*01.00 米金融・債券市場では不安定な取引のなか、国債利回りは午後の取引で前日終盤から ほぼ横ばいの水準で推移した。国家経済会議(NEC)のコーン委員長の辞任を受け貿易 戦争のリスクが高まるとの見方と、景気加速を受け連邦準備理事会(FRB)が一段とタ カ派的になるとの観測の間で市場は揺れ動いている。 米ホワイトハウスは前日、NECのコーン委員長が辞任すると発表。コーン氏はトラ ンプ政権内での保護貿易主義の台頭に対する防波堤になっていたが、トランプ氏が鉄鋼と アルミニウムに輸入関税を導入する方針を表明したことが辞任につながった。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「貿易戦争が起きるとの懸念が出ている」と指摘。コーン氏がこれま での1年間、経済政策の決定に大きな役割を担ってきたことにも言及し、「先行き不透明 感がやや深まった」と述べた。 午後の取引で10年債利回りは2.88%と、前日終盤とほぼ変わらな い水準となっている。 朝方の取引では商務省発表の1月の貿易統計で貿易赤字が前月比5.0%増の566 億ドルと、2008年10月以来約9年ぶりの高水準となったことを受け、国債利回りは 低下していた。 ただその後、2月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者数が23万5000人増と 、市場予想の19万5000人増を上回って伸びたことを受け、国債価格は上げ幅を縮小 、利回りは上昇に転じた。 市場は9日発表の2月の雇用統計に注目。1月に続き賃金の上昇が確認されるかが焦 点となっている。DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライ エン氏は「1月の雇用統計で見られた賃金の動きを受け、今回の雇用統計は通常よりやや 大きく注目されている」としている。 経済指標が堅調となるなか、FRBによる今年の利上げ回数は4回になるのではない かとの観測も浮上。FRBのブレイナード理事は前日に行った講演で、減税と財政支出に よる「かなりの」刺激効果や世界同時成長などを踏まえ、「(経済の)向かい風は追い風 に変わりつつある」との認識を示し、インフレ率が目標に到達することに自信を深めてい ると述べている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -17.50 0.50 (い)