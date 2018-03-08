9日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合２日目 0830 閣議、閣議後会見 0830 １月家計調査（総務省） 0850 ２月マネーストック（日銀） 0900 １月毎月勤労統計（厚生労働省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1530 黒田日銀総裁会見 東証１部指定 星和電機 東証２部から 市場変更 チャーム・ケア・コーポレーション が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月９日（金） : インドネシア：小売売上高 Jan 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Feb 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Jan 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Jan 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Jan 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Jan 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Feb 13:30 米：雇用統計（労働省） Feb 13:30 カナダ：雇用統計 Feb 15:00 米：卸売在庫（商務省） Jan ◇イベント 17:40 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演