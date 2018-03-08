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東京外為市場ニュース
March 8, 2018 / 6:04 AM / 11 hours ago更新

9日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (３月９日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係

　　　日銀決定会合２日目
    
0830　閣議、閣議後会見
0830　１月家計調査（総務省）
0850　２月マネーストック（日銀）
0900　１月毎月勤労統計（厚生労働省）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1530　黒田日銀総裁会見
    
    東証１部指定　星和電機        　東証２部から
    市場変更　チャーム・ケア・コーポレーション        が東証２部に　ジャスダックから
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
３月９日（金）
  :      インドネシア：小売売上高 Jan             
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Feb            
07:00    独：鉱工業生産（経済技術省） Jan           
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Jan             
07:30    タイ：外貨準備 w/e            
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Jan             
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Jan           
11:30    インド：外貨準備 w/e            
12:00    ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Feb             
13:30    米：雇用統計（労働省） Feb             
13:30    カナダ：雇用統計 Feb             
15:00    米：卸売在庫（商務省） Jan             
    
◇イベント
17:40    ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演    
17:45    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
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