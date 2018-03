UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝小動き、タイバーツは続伸

(内容を追加しました) [8日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、全般的に小動きとなっている。堅調な労働関連指標を 受けて米ドルが買い戻されている。また、貿易戦争への不安がやや後退したこともドルを下支えしている。 米ホワイトハウスが鉄鋼とアルミニウムに対する輸入関税について、一部の国を適用除外にする可能性 があると明らかにしたことを受け、アジア各国の株式市場は上昇している。 韓国ウォンはドルに対して0.08%高。韓国と北朝鮮の間に緊張緩和の兆しが見られるこ とから、ウォンはここ数日堅調に推移している。ソウル株式市場の総合株価指数も1%超上昇した 。 台湾ドルは横ばい。前日発表された2月の輸出は予想外のマイナスとなった。 シンガポールドルは小幅下落した。 インドルピーは0.04%安。インドネシアルピアも0.07%下落した。 タイバーツは4営業日連続で上げ、0.09%高。バーツは年初から約4.1%上昇しており 、昨年も約9.8%上げた。一部輸出業者の間では、貿易競争力が損なわれるとの懸念が浮上している。 0613GMT(日本時間午後3時13分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.930 106.06 +0.12 Sing dlr 1.314 1.3137 -0.03 Taiwan dlr 29.252 29.254 +0.01 Korean won 1068.200 1069.1 +0.08 Baht 31.293 31.32 +0.09 Peso 51.980 51.98 0.00 Rupiah 13772.000 13762 -0.07 Rupee 64.905 64.88 -0.04 Ringgit 3.906 3.903 -0.08 Yuan 6.328 6.3206 -0.11 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 105.930 112.67 +6.36 Sing dlr 1.314 1.3373 +1.77 Taiwan dlr 29.252 29.848 +2.04 Korean won 1068.200 1070.50 +0.22 Baht 31.293 32.58 +4.11 Peso 51.980 49.93 -3.94 Rupiah 13772.000 13565 -1.50 Rupee 64.905 63.87 -1.59 Ringgit 3.906 4.0440 +3.53 Yuan 6.328 6.5069 +2.83 (