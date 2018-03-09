［東京 ９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
３月９日（金） ●海外分● ◇イベント 17:40 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演
◇決算予定
◇休場
３月１０日（土）
３月１１日（日） 米国が夏時間に移行 ３月１２日（月） 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札 ユーロ圏財務相会合
◇決算予定
◇休場 ３月１３日（火） 0850 ２月企業物価指数（日銀） 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 1月第3次産業活動指数 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＵ財務相理事会
◇決算予定
◇休場
３月１４日（水） 0850 日銀金融政策決定会合の議事録（１月２２・２３日分） ●海外分● ◇イベント ドラギＥＣＢ総裁が講演 ◇決算予定
◇休場
３月１５日（木） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定
◇休場 ３月１６日（金） 1020 国庫短期証券の入札発行
●海外分● ◇イベント
◇決算予定
◇休場
３月１７日（土） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ブエノスアイレス、２０日まで） ３月１８日（日） ロシア大統領選挙 米アトランタ・シカゴ・サンフランシスコ地区連銀の共催会合（マイアミ、２１日まで） “National Interagency Community Reinvestment Conference: Aligning to Build Resilient and Inclusive Communities.” ＊ボスティック米アトランタ地区連銀総裁らが講演 ３月１９日（月） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（３月８・９日分） 0850 １０─１２月期資金循環統計（日銀） ●海外分● ◇イベント Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ブエノスアイレス、２０日まで）
◇決算予定
◇休場 メキシコ
３月２０日（火） 0800 3月ロイター短観 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（２１日まで） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ブエノスアイレス、最終日）
◇決算予定
◇休場 ３月２１日（水） 0800 3月ロイター企業調査 ●海外分● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 英中銀金融政策委員会（２２日まで） ＥＣＢ理事会（金利発表はなし） ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 南アフリカ
３月２２日（木） ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省２年変動利付債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＮＺ：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（２３日まで）
◇決算予定
◇休場 ３月２３日（金） ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 14:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合に参加 ◇決算予定 ◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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