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March 9, 2018 / 2:45 AM / 2 days ago

UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（9日）＝11本、1億5740万円

2 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬のほか、当該ファ
ンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があります。        
 
 ファンド名        ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）／（
                   為替ヘッジなし）（毎月決算型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）／（為替
                   ヘッジなし）（年２回決算型）
 運用会社          三井住友ＴＡ
 設定上限額        各300億円
 設定額            （為替ヘッジあり）（毎月決算型）50万円  ／（為替ヘッジなし）（毎月決算型）5
                   0万円  ／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）1億4890万円  ／（為替ヘッジなし
                   ）（年２回決算型）50万円        
 分類              追加型／内外／債券
 手数料            3.24
 信託報酬          1.512
 販売会社          ＵＢＳ証、三井住友信託
                   
 ファンド名        ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３０／２０４０／２０５０
 運用会社          ＢＲＪ
 設定上限額        各100万円
 設定額            (2030)100万円  ／(2040)100万円  ／(2050)100万円          
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            3.24
 信託報酬          0.38664
 販売会社          みずほ銀、みずほ信託
                   
 ファンド名        マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
 運用会社          野村
 設定上限額        1,000万円
 設定額            100万円
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            なし
 信託報酬          0.3456─0.3888
 販売会社          野村信託、野村証
                   
 ファンド名        マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）
 運用会社          野村
 設定上限額        1,000万円
 設定額            100万円
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            なし
 信託報酬          0.3456─0.3888
 販売会社          野村信託、野村証
                   
 ファンド名        マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）
 運用会社          野村
 設定上限額        1,000万円
 設定額            100万円
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            なし
 信託報酬          0.3456─0.3888
 販売会社          野村信託、野村証
                   
 ファンド名        マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
 運用会社          野村
 設定上限額        1,000万円
 設定額            100万円
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            なし
 信託報酬          0.3456─0.3888
 販売会社          野村信託、野村証

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