UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝総じて軟調、韓国ウォンは上昇

(内容を追加しました) [9日 ロイター] - アジア新興国の通貨は総じて軟調。トランプ米大統領が北朝 鮮の金正恩委員長の申し出に応じ、5月までに初会談を行う意向を示したことを受け、米 ドルと韓国ウォンが上昇している。 また、きょう発表の2月の米雇用統計は、米利上げ観測を強める可能性があり、米ド ルの動きを占う材料として注目されている。 DBSグループのストラテジストは、顧客向けリポートで「2月の雇用統計にネガテ ィブ・サプライズがなければ、米連邦準備理事会(FRB)は21日の連邦公開市場委員 会(FOMC)で利上げに動く」との見方を示している。 韓国ウォンは対ドルで0.22%上昇。 インドルピーは0.07%高、タイバーツは横ばい。 タイ中銀のウィラタイ総裁は8日、インフレ圧力は依然として弱く、国内経済の回復 支援のため金融政策は引き続き緩和的であるべきとの見方を示した。 インドネシアルピアは0.04%安、シンガポールドルは0.08 %安。マレーシアリンギは0.13%安、台湾ドルは0.10%安。 人民元は0.09%安。中国人民銀行(中央銀行)は、この日の基準値を 6.3451元に設定。5日以来初めて前日より元安の水準に設定した。 フィリピンペソも下落。9日発表された1月の輸出は、過去1年余りで最 も低い伸びにとどまった。 0521GMT(日本時間午後2時21分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.620 106.2 -0.39 Sing dlr 1.318 1.3170 -0.08 Taiwan dlr 29.290 29.261 -0.10 Korean won 1067.900 1070.2 +0.22 Baht 31.360 31.36 0.00 Peso 52.100 52.03 -0.13 Rupiah 13785.000 13780 -0.04 Rupee 65.098 65.14 +0.07 Ringgit 3.912 3.907 -0.13 Yuan 6.344 6.3378 -0.09 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.620 112.67 +5.67 Sing dlr 1.318 1.3373 +1.46 Taiwan dlr 29.290 29.848 +1.91 Korean won 1067.900 1070.50 +0.24 Baht 31.360 32.58 +3.89 Peso 52.100 49.93 -4.17 Rupiah 13785.000 13565 -1.60 Rupee 65.098 63.87 -1.89 Ringgit 3.912 4.0440 +3.37 Yuan 6.344 6.5069 +2.58 (覧ください)